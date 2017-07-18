وجه اللاعب البرازيلي ليوناردو بيريرا المنضم حديثاً لنادي النصر معاراً من الجزيرة الإماراتي، رسالة إلى جماهير النصر وعدهم فيها بأنه سيكون على قدر المسؤولية وسيقاتل من أجل الفريق.
وقال ليوناردو في أول تصريح له بعد انضمامه لمعسكر الفريق النصراوي في تركيا، إنه وجد ترحيباً كبيراً من اللاعبين منذ اليوم الأول له مع الفريق، مبيناً أنه مدين لهم بهذا الحب والتقدير الذي أظهروه.
وأضاف اللاعب البرازيلي أنه يعلم تماماً أن لديه مسؤولية كبيرة وأن جماهير النصر تنتظر منه الكثير، مؤكداً أنه سيبرهن للجمهور أنه على قدر المسؤولية واعداً إياهم بأن يقاتل في جميع المباريات من أجل النادي.وفق “أخبار 24”.
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