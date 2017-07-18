نجح مجلس إدارة نادي أحد في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعب وسط الأهلي سميحان ضيدان النابت.
ويعتبر النابت البالغ من العمر 22 عاما أحد اللاعبين الدوليين الذين مثلوا المنتخب السعودي بفئاته العمرية المختلفة.
ووقع النابت في حضور المشرف العام على كرة القدم محمد العلوي ومدير الاحتراف فيصل الصاعدي لمدة موسمين بداية من موسم 2017 – 2018.
وأعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام لنادي أحد العريق وتمنى أن ينجح في إضافة بصمة مع زملائه اللاعبين خلال المشاركات القادمة.وفق “النادى”.
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