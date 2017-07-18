ادعى رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” رفضه لحافلة من إدارة نادي التعاون الأسبوع الماضي للتأثير على قراره بشأن إبقاء صانع الألعاب الدولي المصري “مصطفى فتحي” حتى مباراة القمة الـ 114 أمام الأهلي اليوم الاثنين.
وطلب التعاون سفر اللاعب إلى العاصمة التركية “اسطنبول” يوم الجمعة الماضية للالتحاق بمعسكر الفريق في منتج فنربخشة، غير أن مرتضى منصور تمسك باستمراره حتى الجولة الأخيرة من الموسم رغم تبخر آماله في التأهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بعد تجمده في المركز الثالث بفارق 8 نقاط عن مصر المقاصة.
وقال مرتضى منصور في حديثه لوسائل الإعلام المصرية «رفضت حافلة من التعاون السعودي مقابل رحيل مصطفى فتحي مبكرًا، نحن بحاجة له في مباراة الأهلي».
وعن الخروج من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا وتجديده للثقة في المدير الفني أجوتسو إيناسيو، قال مرتضى «ما حدث كان سببه الأولتراس ولا يصح أن نُعاقب الجهاز الفني».وفق “عين اليوم”.
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