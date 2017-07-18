كشفت مصادر عن وجود بوادر أزمة بين اتحاد كرة القدم وقنوات “mbc pro sport” الناقل الحصري لدوري جميل، بسبب مبالغ النقل التلفزيوني، قد تؤدي للإطاحة بمجلس الاتحاد الحالي برئاسة عادل عزت.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الجزيرة”، أن الأزمة تتمثل في عدم حصول الأندية على حقوقها من البث التلفزيوني بسبب عدم استلام اتحاد الكرة مبالغ النقل التلفزيوني من القناة الناقلة، مشيرة إلى أن سبب عدم دفع القناة للمبلغ يكمن في إخلال الاتحاد للعقد المبرم بينه وبينها.
وبينت أن العقد ينص على أن القناة يحق لها تشفير الدوري في العام الثاني من العقد إلا أن اتحاد الكرة رفض عرضها لخسائر مالية بسبب إقرارها للرسيفرات الجديدة، ما جعلها تمتنع عن دفع مبالغ النقل التلفزيوني للاتحاد.
وأشارت المصادر إلى أن الأندية السعودية تطالب بالحصول على نسبتها من البث بغض النظر عن مشاكل العقد لزيادة مدخولاتها المالية، مضيفة أن أغلب أعضاء الجمعية العمومية من الأندية سيمهلون اتحاد الكرة فرصة أخيرة لتسوية أموره مع “mbc” وإلا سيتقدمون بطلب لسحب الثقة منه.
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