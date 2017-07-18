توفي الشيخ عبدالرحمن المطيري، مدير وحدة مكافحة السحر بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة يوم أمس (الإثنين)، بعد صراع طويل مع المرض.
ومن المقرر أن تؤدى الصلاة على جثمان الشيخ عبدالرحمن المطيري اليوم (الثلاثاء) بالمسجد النبوي، ودفنه في بقيع الغرقد.
ويعد الشيخ المطيري من أشهر ملاحقي السحر والشعوذة وأبرز القائمين على هذا الملف؛ حيث تمكن طوال عمله في الهيئة من القبض على عدد من السحرة والمشعوذين، كما ساعد الكثير من الأسر على تجاوز عوارض وأثار إصابتهم بسبب السحر.وفق “أخبار 24”.
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