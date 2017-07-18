أكد مصدر في الإدارة العامة لصحة البيئة بمدينة الرياض، أن الإدارة قررت منع السيدات من العمل في عربات “الفود ترك”؛ بسبب الشكاوى التي وصلتها من كون عملهن ينتج منه اختلاط.
وأشار المصدر، وفقاً لصحيفة “عين اليوم”، إلى أن جميع المعاملات المقدمة من سيدات لمنحهن تراخيص لعربات “الفود ترك” متوقفة حالياً، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات تجاهها.
وأوضح المصدر أن الإدارة قررت وقف عمل السيدات في العربات وتجميد جميع المعاملات إلى أن يتم حل الموضوع بشكل كامل، لافتاً إلى أن جميع السيدات اللاتي عملن في تلك العربات، لم تصدر التراخيص بأسمائهن؛ بل صدرت جميعها بأسماء رجال.
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