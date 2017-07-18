في مبادرة جميلة قام طلاب نادي ابن النفيس الصيفي بزيارة لحديقة الحيوانات بمحافظة الخرج تحت إشراف مسؤول المسار السياحي الأستاذ علي العنزي ، ومشرف المسار التطوعي الأستاذ عبدالعزيز السعيدي ، والأستاذ الفاضل والإداري في النادي خالد الغاشم ،وقد استمتع الجميع بتلك الزيارة والتي من خلالها شاهدوا وتعرفوا على أسماء العديد من الحيوانات والطيور، بالإضافة إلى التنزه والتجول في جميع مرافق الحديقة.
الجدير بالذكر أن تنظيم مثل تلك الزيارات له التأثير الإيجابي والملموس حيث يصب في عدة منافع منها على سبيل المثال لا الحصر الاستفادة من أوقات الفراغ بما يعود بالنفع والفائدة ،وخلق الاجواء الممتعة والذكريات الجميلة والتي تبقى رصيد دائن في الذاكرة الإنسانية.
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