توعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، امس (الاثنين)، المدارس الأهلية والأجنبية التي تتلاعب برواتب المعلمين والمعلمات السعوديين المدعومين من “هدف”، بإيقاف الدعم واسترداد كافة المبالغ.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، أن المدارس الأهلية المتلاعبة براتب المعلم أو المعلمة المدعومين من “هدف” وتسلمهم أقل من 5600 ريال، سيتم إلغاء الاتفاقية وتُسترد كافة مبالغ الدعم.
وأوضح أنه إضافة إلى ذلك سيتم إيقاف الدعم عن المدارس الأهلية غير الملتزمة بالتوظيف بنفس الراتب المحدد بـ5600 ريال شهرياً، بعد انتهاء مدة الدعم.وفق “أخبار 24”.
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