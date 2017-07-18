ألزمت وزارة التعليم أولياء أمور الطلاب المقيمين في المملكة بتسجيل الخصائص الحيوية لأبنائهم في فروع المديرية العامة للجوازات؛ بغية ربط عملية التسجيل والقبول في المدارس بوجود البصمة.
وأشارت الوزارة إلى إمكانية تأكد المدارس من تسجيل الطلاب لبصماتهم، من خلال تطبيق الجوازات على الأجهزة الذكية، أو من خلال بوابة وزارة الداخلية على الشبكة العنكبوتية.
وشددت الوزارة من خلال تعميم وجهه الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم لمديريات التعليم في المناطق على ضرورة تقدم أولياء أمور الطلاب المقيمين لأحد فروع الجوازات في مقر إقامتهم، لتسجيل الخصائص الحيوية لأبنائهم الطلاب الملتحقين في جميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية، في مختلف المراحل الدراسية.وفق “أخبار 24”.
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