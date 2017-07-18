أعلنت إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية، أمس (الإثنين)، أنها رفعت حظراً على حمل الركاب لأجهزة الكمبيوتر المحمولة على متن طائرات الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى الولايات المتحدة من جدة في مطار الملك عبدالعزيز.
وقال المتحدث الرسمي للإدارة، جيمس جريجوري، إن الحكومة الأمريكية رفعت القيود عن المركز الرئيسي للخطوط الجوية السعودية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مشيراً إلى أن هناك زيارة مرتقبة من قبل مسؤولين أمريكيين هذا الأسبوع لمطار الملك خالد في الرياض للتأكد من تطبيق نفس الإجراءات أيضاً.
يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت هذا الحظر في مارس الماضي على تسع شركات طيران أغلبها من الشرق الأوسط ضمن إجراءات أمريكية لمواجهة تهديدات باحتمال وضع متفجرات في أجهزة كمبيوتر محمولة وغيرها من الأجهزة.وفق “أخبار 24”.
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