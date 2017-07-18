أكد أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، أن توطين المراكز التجارية المغلقة “المولات” سيتم تطبيقه في الوقت المحدد مطلع العام المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع رأسه بمكتبه أمس الإثنين بصفته رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بالمنطقة.
ووافق الأمير فيصل خلال الاجتماع على إقامة لقاء توظيفي يجمع أصحاب الأعمال في المولات، وطالبي العمل، توحيداً لجهود جهات التوظيف بالمنطقة، موجهاً بإعداد دراسة عاجلة لإنشاء (مركز للإرشاد والتوجيه المهني) في المنطقة.
وشدّد أمير القصيم على أن “إيجاد فرص عمل للشباب من الأولويات التي نسعى إليها من خلال هذا البرنامج”، مشيراً إلى أن تنفيذ خطة التوطين سيسهم في زيادة فرص العمل للشباب في المنطقة.وفق “أخبار 24”.
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