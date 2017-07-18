كشف الأمير سلطان بن سلمان، رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني، عن زيارة خادم الحرمين للهيئة عندما كان أميرًا للرياض، وحثه مسؤوليها على المضي في عملهم لتحقيق أهدافهم، دون النظر لحديث الآخرين، راويًا لهم تجربة مماثلة مر بها في هيئة تطوير الرياض.
وأوضح الأمير سلطان أن خادم الحرمين زاره في مقر هيئة السياحة مرتين عندما كان أميرا للرياض، مرة في بداية إنشاء الهيئة قبل 17 عامًا، حيث تجول وتفقد المكان وشجعهم، أما الزيارة الثانية فكانت في عام 1425هـ، حينما وجه له نصائح استوحى منها اسم كتابه الجديد “الخيال الممكن”.
وأضاف أنه في تلك الزيارة الثانية، قال له خادم الحرمين: “إن الناس تقول إن خطتكم الاستراتيجية في هيئة السياحة خيال وغير ممكنة للتحقيق”، وتشجيعا له أخبره أنه هو نفسه مر بنفس الموقف في هيئة تطوير الرياض، وأن الناس قالوا: ما نحتاج المشروعات والطرق الدائرية والمطار وغيره من التوسعات، ولا داعي لها، وإنها خيال، فقال لهم خادم الحرمين: “سيصبح واقعًا”.
وأشار إلى أن ما حسبه خادم الحرمين الشريفين هو ما حصل الآن، حتى إن الناس تشتكي الآن من قلة الطرق الدائرية، وإنه لذلك الحديث استوحى اسم الكتاب من كلام والده الملك سلمان، وجعله باسم “الخيال الممكن”، والذي يحكي تاريخ وأعمال الهيئة على مدى 17 سنة.وفق “أخبار 24”.
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