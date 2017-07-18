ذكر مصدر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تدخل شخصياً لدى الإدارة الأمريكية لحل أزمة إغلاق المسجد الأقصى الشريف أمام المصلين ليومين.
وأوضح المصدر الذي وُصف بالكبير وفقا لـ “إيلاف”، أن إعادة فتح المسجد الأقصى – الذي أغلقته السلطات الاسرائيلية – جاءت بعد تدخل خادم الحرمين الشريفين لدى البيت الأبيض.
وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد عبر الولايات المتحدة الأمريكية بعدم المس بالوضع الراهن بالحرم القدسي.
وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين قد أكد امس(الاثنين) أن إغلاق سلطات الاحتلال للمسجد الأقصى تطور خطير وانتهاك سافر لمشاعر المسلمين.وفق “أخبار 24”.
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