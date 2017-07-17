قال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن زراعة الأعلاف الخضراء تستهلك سنوياً أكثر من 17 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، في الوقت الذي لا يستهلك فيه القطاع السكني والتجاري أكثر من 3 مليارات متر مكعب.
وأضاف أن هذا الاستهلاك الكبير للمياه في الزراعة يستدعي المضي قدماً في تنفيذ ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بموجب قرار من مجلس الوزراء، من أجل الحفاظ على الموارد المائية في المملكة.
وأبان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لمشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء أن اللجنة تعمل جاهدة للانتهاء من المهام الموكلة إليها قريباً.
وأوضح أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تتعاون مع الوزارة في هذا الخصوص، بتوفير البيانات والخرائط الرقمية للمزارع، وتقدير التغيرات لمزارع الأعلاف على مدى السنوات الخمس القادمة، إضافة لمساعدة الوزارة على مراقبة جميع المزارع في المناطق المستهدفة عبر صور الأقمار الصناعية.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج