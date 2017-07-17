نفت شرطة منطقة مكة المكرمة ما تم تناقله حول مقتل تاجر أسلحة أثناء بيعه صفقة سلاح بمحافظة جدة.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة مكة العقيد دكتور عاطي القرشي أن مركز العمليات تبلغ أول أمس السبت بإصابة مقيم عربي يبلغ من العمر 20 عاماً بطلق ناري، حيث جرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وأضاف أنه تم ضبط المتهم، وهو مواطن في الـ22 من عمره، وأفاد بأنه أطلق النار بالخطأ من سلاح نوع مسدس، فيما تم إيقافه تمهيداً لإحالته وأوراق القضية للنيابة العامة.
وأكد “القرشي” ألا صحة لما تم تداوله في بعض الصحف عن مقتل تاجر أسلحة أثناء بيعه صفقة أسلحة، داعياً إلى عدم نشر الشائعات التي لا أساس لها من الصحة وأخذ المعلومة الصحيحة من الجهات الرسمية.
وكانت صحيفة إلكترونية قد نقلت أن شخصاً توجه لشخص من الجنسية العربية بغرض شراء مسدس منه، ولدى تسلمه السلاح أطلق النار على البائع بالخطأ فأرداه قتيلاً، وهو ما نفته شرطة مكة.وفق “أخبار 24”.
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