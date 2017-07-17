عبر مجلس الوزراء، خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بجدة اليوم “الإثنين”، عن استنكاره وقلقه البالغ من قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى الشريف أمام المصلين.
وأكد المجلس أن هذا العمل يمثل انتهاكاً سافراً لمشاعر المسلمين حول العالم، ويشكل تطوراً خطيراً من شأنه إضفاء المزيد من التعقيدات على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته نحو وقف هذه الممارسات.
وفي الشأن المحلي، وافق المجلس على اللائحة المالية للمجالس البلدية، والتي تضمنت أن يُعتمد ضمن ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية المخصصات المالية لكل مجلس، والمكافآت الشهرية لرؤساء وأعضاء وأمناء المجالس، والخبراء الذين يستعين بهم المجلس، ومكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس، بالإضافة إلى السماح للشركات والمؤسسات الخاصة برعاية أنشطة المجالس ولقاءاتها مع المواطنين.وفق “أخبار 24”.
كما وافق المجلس على منح بدل قدره (15%) من راتب أول درجة في المرتبة التي يشغلها موظفو مكاتب وزارة المالية السعوديون الذين يمارسون أعمالاً محاسبية نيابةً عن موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل في المحافظات التي ليس فيها فروع للهيئة، وذلك مع مراعاة الضوابط الآتية:
1 – أن يكون الموظف يشغل وظيفة من الوظائف الآتية: مدير شعبة محاسبة، محاسب، محاسب مساعد، محلل حسابات، مدقق حسابات، مدقق حسابات مساعد.
2 – أن يمارس عمل الوظيفة بصفة فعلية.
3 – أن يؤدي عمله لصالح الهيئة العامة للزكاة والدخل، ويكون مفرغاً لذلك.
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