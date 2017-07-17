استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/١٠/٢٣هـ سعادة الدكتور / ناصر بن حماد الجعيدي رئيس مجلس هيئة المهندسين السعودية بمحافظة الخرج وأعضاء المجلس وكذلك استقبل المهندس / سعد بن محمد العجالين رئيس بلدية الهياثم
وفي بداية الاستقبال رحب سعادة المحافظ بهم متمنياً لهم التوفيق بعد ذلك قدّموا التبريكات لسعادته بمناسبة تكليفة محافظاً لمحافظة الخرج .
بعد ذلك قام الدكتور الجعيدي بالتعريف لسعادة المحافظ بالهيئة ورسالتها واهدافها وامكاناتها وما تستطيع تقديمه من اعمال واستشارات تخدم
المجتمع .
وفي نهاية الاستقبال قدم سعادة المحافظ شكره وتقديره لهم ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين .
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