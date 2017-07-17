يتقدم فريق لأمتنا نحيا التطوعي بمحافظة الخرج بالشكر الجزيل لمركز روح الإرادة للرعاية النهارية على رعايتهم للفريق في مدة وجيزة جسّدت معنى العطاء الاجتماعي ، وذلك لتوفيرهم سابقاً مقر مهيأ لاجتماعات الفريق داخل مبنى المركز وحسن استقبالهم للفريق وحرصهم على نشر ثقافة العمل التطوعي.
ووضحت قائدة الفريق ملاك الجوير بأن خروج الفريق من مظلة المركز لن يمنع التعاون فيما بينهم مستقبلاً لِما يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة ، متمنية للجميع العطاء الدائم في خدمة المجتمع.
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