بدأت إدارة نادي النصر بقيادة الأمير فيصل بن تركي بترتيبات وتجهيز دفع مرتب شهرين من أجل إيداعها في حسابات لاعبي الفريق الأول خلال اليومين المقبليين وذلك فور وصول اللاعبين لدولة مصر من أجل المشاركة في البطولة العربية ، وذلك من أصل 8 رواتب واجبة السداد ، حتى تتمكن من إنهاء إجراءات تسجيل اللاعبين الجدد لدى إدارة الاحتراف وهم الثلاثي الأجنبي الليبيري ويليام جيبور والبرازيلي ليوناردو بريرا والمغربي سعد لكرو.
وستعمل الإدارة بإنهاء كافة الإجراءات الرسمية خلال أسبوع كامل و ينتظر أن يكون هو أسبوع مالي بامتياز لحل الشكاوى وتسديد المتأخرات وذلك بعد أن نجحت الإدارة في تسديد راتب شهرين الأسبوع الماضي ليتقلص المطلوب من 10 أشهر إلى 8.
وتشير مصادر لـ ” النادي “إلى أن الإدارة، ستحاول الجلوس مع بعض اللاعبين المتقدمين لغرفة فض المنازعات بالشكاوى وذلك من أجل تأجيل الشكوى ومحاولة جدولة المستحقات ، وربما ستجد هذه المحاولة من اللاعبين استجابة خصوصاً وأنهم سيتسلمون عشرة مرتبات قبل انطلاقة الموسم في بادرة لإثبات حسن النية من الإدارة.
وكانت إدارة النصر قد ركزت خلال الفترة الماضية قد ركزت على إنهاء ملف التعاقد مع الاجانب، حيث نجحت في إنهاء التعاقد مع ثلاثة لاعبين مع استمرار البرازيلي برونو للموسم الثاني على التوالي، فيما يبدو مصير الكرواتي إيفان توميتشاك معلقا حتى الآن.
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