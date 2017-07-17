سجل اللاعب البرازيلي ليوناردو بيريرا القادم من صفوف نادي الجزيرة الإماراتي هدفه الأول مع صفوف نادي النصر ليساهم في فوز الفريق وديا أمام غازي عنتاب التركي.
ولعب النصر صباح الأثنين مباراته الأخيرة في المعسكر التحضيري التركي.
تقدم النصر مبكرا عن طريق شايع شراحيلي في الدقيقة الثانة من عمر اللقاء وتمكن أصحاب الأرض من معادلة النتيجة في الدقيقة 20 من عمر الشوط الثاني.
وتمكن البديل ليوناردو من تسجيل هدفه الأول مع النصر في الدقيقة 31 من شوط اللقاء الثاني لتنتهي المباراة بفوز النصر.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج