وجه الحارس العماني، علي الحبسي، المنضم حديثًا لصفوف الهلال، قادمًا من ريدينج الإنجليزي، رسالة مؤثرة لجماهير الأخير.
ونشر الحبسي، رسالته عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي، تويتر: “اليوم، أعلن رسميًا انتقالي لنادي الهلال، احد أعظم الأندية في السعودية وآسيا، قضيت أفضل عامين مع أصدقائي وعائلتي في ريدينج، الذي يعد بمثابة بيتي”.
وأضاف: “لا أحد يمكنه أن يتخيل الدعم والحب الذي تلقيته من جماهير الفريق”.
وأتم الحارس العماني رسالته: “أثق في أن ريدينج سوف يقدم أداءًا عظيمًا في الموسم القادم، خاصة مع المدرب المثالي جاب ستام، سوف تقود الفريق إلى الأمام ونتائج ممتازة”.وفق “أخبار 24”.
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