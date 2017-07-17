أشاد المحلل الفني ولاعب النصر السابق فهد الهريفي بالتعاقدات التي أجرتها إدارة “العالمي” برئاسة الأمير فيصل بن تركي في الميركاتو الصيفي الحالي، واعتبرها تعاقدات موفقة، مثمنًا في الوقت نفسه بالتجديد مع البرازيلي برونو أوفيني مدافع الفريق السعودي.
وكتب الهريفي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “استمرار برونو خطوة موفقة تحسب للرئيس”، مطالبًا الإدارة باستكمال خطوات النجاح الأخرى.
وتعاقد النصر في موسم الانتقالات الصيفي الحالي مع البرازيلي ليوناردو بيريرا قادمًا من الجزيرة الإماراتي، ومع الليبيري وليام جيبور لاعب ريو آفي البرتغالي الذي لعب للوداد المغربي الموسم الماضي على سبيل الإعارة، كما جدد تعاقده مع البرازيلي برونو اوفيني
ووجه الدولي السعودي السابق رسالة إلى جماهير النصر وطالبها بالتكاتف، خاصة بعد التعاقدات الموفقة للإدارة، مشيرًا إلى أن الفريق سيكون حاضرًا بقوة الموسم المقبل.
على صعيد متصل يلتحق برونو أوفيني مساء اليوم الإثنين بمعسكر الفريق النصراوي المقام هذه الأيام في تركيا.وفق “أخبار 24”.
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