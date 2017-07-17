من المنتظر التحاق الثنائي راغد النجّار وعلي عواجي ببعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الملكي في معسكره الخارجي الإعدادي للموسم الجديد في مدينة زالتسبورج النمساوية.
حيث تم الإنتهاء من استخراج التأشيرة يوم الأحد ،بعدما احدثت جدلاً واسعاً وغضب لدى الجماهير الأهلاوية لعدم الإنتهاء من تأشيرات اللاعبان والبدء مع الفريق بالمعسكر الإعدادي.
وفي نفس السياق ،انهى الفريق الأهلاوي تدريباته يوم الأحد بمشاركة اللاعب الدولي معتز هوساوي بعد مغادرته لوفاة شقيقة والرجوع لمعسكر الفريق المقام في النمسا.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيشافر هوفن النمساوي في ثالث الوديّات غدا الثلاثاء ،بعدما حصد الفوز في الوديتين الأوليين ،ثم سيواجه أودينيزي الإيطالي الأربعاء ،وبعدها يلاقي أنطاليا سبور التركي في الثالث والعشرين،ويواجه العين الإماراتي في وديته قبل الأخيرة بالسادس والعشرين من هذا الشهر،ويختتم الوديات أمام كونيا سبور التركي في السابع والعشرين.وفق “أخبار 24”.
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