كشف الناطق الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن عاملاً آسيوياً يعمل بشركة متعاقدة مع مركز التأهيل الشامل بوادي الدواسر، هو من أساء لنزيل الدار الذي أظهر مقطع فيديو آثار ضرب وتعنيف على جسده.
وقال أبا الخيل إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق العامل وإحالته للشرطة ومن ثم للنيابة العامة للتحقيق معه حول هذا الأمر، مبيناً أن ما حدث يعتبر تجاوزاً، وأن الوزارة لا تسمح بالإساءة لأي نزيل من نزلاء الدور.
وأبان أنه ستتم محاسبة أي شخص يثبت تقصيره تجاه نزلاء الدور والمراكز، لافتاً إلى أن حالات الاعتداء على النزلاء غير متكررة.
وأشار إلى أن هناك “نظام الحماية من الإيذاء” صادر بأمر سام منذ عام 1436هـ، ويتم تطبيقه من قبل الوزارة بالتنسيق مع الجهات للتعامل مع حالات التعنيف.
يذكر أن أسرة أحد النزلاء نشرت مقطع فيديو يظهر آثار ضرب وتعنيف على جسد ابنها نزيل مركز التأهيل بوادي الدواسر، وقد وجه وزير العمل بالتحقيق في الواقعة، وتقديم المتسبب فيها للمحاسبة.وفق “أخبار 24”.
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