كشفت مصادر مطلعة بالهيئة السعودية للمهندسين عن وجود 28 مكتباً هندسياً بالمملكة تديرها مواطنات، مشيرة إلى وصول عدد المهندسات والمصممات السعوديات إلى نحو 1500 مهندسة ومصممة مسجلين في الهيئة.
وأوضحت المصادر، وفقا لـ”الاقتصادية”، أن معظم المكاتب تتركز في الرياض وتتوزع البقية على مدن الدمام وجدة والخبر، لافتة إلى أن المهندسة السعودية أثبتت جدارة وتميزا في مجال العمل الهندسي.
وتوقعت ارتفاع عدد المكاتب الهندسية العائدة للسعوديات، بعد المحفزات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للتطوير والتأهيل.
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