تراجع أعضاء مجلس الشورى عن تأييد توصية تمت الموافقة عليها قبل شهر، تسمح للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصم نسبة من معاشات المتقاعدين مبكراً عن كل سنة تسبق عمر تقاعد بلوغ السن.
وقدم نحو 18 عضواً بالمجلس اعتراضاً على التوصية وطالبوا بإعادة مناقشتها، مؤكدين أنه لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر، كما أن الشروط المتبعة حددت عمر التقاعد المبكر بخدمة 25 عاماً لمن لم يبلغ سن الـ60 عاماً.
وحذر الأعضاء من تضرر مصالح المواطنين وضياع حقوقهم إن تم إعطاء التأمينات حق التعديل في شروط التقاعد المبكر.
وأوضحت مصادر وفقا لـ”الحياة” أنه طبقا لقواعد المجلس تمت الموافقة على إعادة مناقشة التوصية والتصويت عليها من جديد، لتكون من الحالات النادرة في الرجوع والاعتراض على توصيات كادت ترفع إلى الملك.
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