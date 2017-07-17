أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التزامها بتطبيق النسب الجديدة في برنامج “نطاقات” بدءاً من 12 ذي الحجة القادم، بهدف تحسين أداء السوق، وتوليد فرص عمل لائقة للمواطنين والمواطنات.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل إن الوزارة حددت نسب التوطين، وفقاً لأنواع الأنشطة الاقتصادية للمنشآت وأحجامها، لتوفير المزيد من العدالة بين المنشآت المتشابهة في النشاط والحجم، كما استحدثت بعض الأنشطة الجديدة، وأعادت تقسيم المنشآت صغيرة الحجم إلى فئتين (أ) و(ب).
وأبان أن تطوير “نطاقات” يأتي ضمن جهود الوزارة لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص، والمساهمة في تحقيق أهداف التوطين في برنامج التحول الوطني 2020.وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه يمكن لأصحاب العمل مراجعة النطاقات الجديدة لمنشآتهم بعد تطبيق النسب الجديدة من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج “نطاقات” على موقع الوزارة من الرابط: nitaqat.mlsd.gov.sa.
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