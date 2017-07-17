حمّلت مديرة سابقة لدار رعاية الفتيات بمكة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسؤولية التجاوزات وحالات التفلت التي تشهدها الدار بين الحين والآخر، وكان آخرها الفوضى التي أحدثتها الفتيات وتسبب في إيداع 9 منهن السجن.
وشددت على ضرورة إعداد نظام حازم بالدار للحد من تجاوزات الفتيات، مبينة وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنه يوجد بالدار لائحة ثواب على ما تقوم به الفتيات، وأنه لا بد من وجود عقاب.
وقالت إن الدار شهدت تغيير ثلاث مديرات خلال عام واحد، الأولى بسبب تباين في وجهات النظر حيث كانت الوزارة تصر على تقديم كل شيء للفتيات، وهو ما اعتبرته المديرة مبالغة في الدلال.
وأضافت أن المديرة الثانية تم تغييرها بعد أن اتهمتها “الشؤون الاجتماعية” بفقد السيطرة على الدار، ما تسبب في حدوث عديد من التجاوزات، مشيرة إلى أنه تم تغيير المديرة الثالثة بسبب إدارتها الحازمة، ومطالبة الفتيات بتغييرها.
من جهتها، اعتذرت رئيسة الدار الحالية حياة صعدي عن التعليق حول اتهامات الفتيات للإدارة بإساءة معاملتهن، مبينة أن التعليمات تمنعها من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام.
وكانت الجهات الأمنية أحالت 9 من الفتيات لسجن النساء بمكة على خلفية تحطيم محتويات الدار وتهشيم زجاج الوحدات، فيما أمرت النيابة العامة لاحقاً بالإفراج عنهن، غير أنهن رفضن الخروج من السجن والعودة للدار اعتراضاً على طريقة معاملتهن بالدار.
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