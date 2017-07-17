اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الأوزبكي إيرماتوف رافشان لقيادة لقاء الإياب في دور ربع النهائي من دوري آسيا والتي ستجمع بين الهلال والعين الإماراتي مساء يوم الاثنين الـ11 من سبتمبر 2017م على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ويعاونه مواطنيه كحكم إضافي مساعد أول كوفالنكو فالنتين، وإضافي ثاني تانتاشيفكو فيكتور، وحكم مساعد أول رسولوف، ومساعد ثاني سيدوف جامونجر.
وتشهد الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2017 تطبيق نظام الحكام الإضافيين للمرة الأولى في قارة آسيا وربع النهائي وقبل النهائي والدور النهائي لدعم الحكام وتحسين عملية صنع القرار خصوصا داخل منطقة الجزاء.
وسينضم حكمين إضافيين يتمركزان على خط المرمى بالقرب من منطقة الجزاء لقيادة المباراة للعمل إلى جانب حكم الساحة والحكمين المساعدين والحكم الرابع، وتم المصادقة على تطبيق هذا النظام من لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي في شهر سبتمبر الماضي لمواصلة تميز التحكيم الآسيوي على المستوى العالمي.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم شدد في إطار الرؤية والمهمة على طموحه في أن يكون رائداً على مستوى الاتحادات القارية، وتأتي هذه المبادرة الجديدة كخطوة في طريق تحقيق هذه الطموحات. علماً بأنه تم التمهيد للأمر من خلال تنظيم أول دورة للحكام الإضافيين في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر مارس 2017، وتضمنت محاضرات نظرية وعملية.وفق “الرياض”.
وخلال عام 2018 سوف يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتقييم نتائج هذه التجربة، من أجل دراسة توسيع تطبيقها إلى كأس الاتحاد الآسيوي 2018 وبطولة آسيا تحت 23 عاماً، ثم في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.
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