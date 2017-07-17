قرر الاتحاد الوطني لكرة القدم، معاقبة عبد الله المقباس ومنصور جوهر، لاعبي المنتخب الأولمبي السعودي ونادي الشباب، بالإيقاف لمدة عام عن اللعب الدولي.
واستدعى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي السعودي، بقيادة المدرب صالح المحمدي، اللاعب زيد البواردي، للالتحاق بالمعسكر، المقام حاليًا في الرياض، استعدادًا لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، عقب استبعاد المقباس وجوهر لـ”أسباب إدارية”.
وقال طلال آل الشيخ المشرف العام على المنتخبات السنية، في تصريحات إذاعية، الأحد (16 يوليو)، “المقباس وجوهر ارتكبا خطأ إداريًا وليس أخلاقيًا، وأبعدناهما عن المعسكر”.
وأردف المشرف العام وفق “عاجل” على المنتخبات السنية: “عاقبنا اللاعبين بخصم 50% من مستحقاتهما، وحرمانهما من المشاركة مع المنتخبات السعودية لمدة عام”.
وأشار عضو اتحاد الكرة، إلى أن “تنمية الروح العالية لدى اللاعبين، أحد المهام الإدارية الأساسية في المنتخبات السنية السعودية”، موضحًا أنه ستتم خلال المراحل المقبلة متابعة اللاعبين دراسيًا، وتحفيزهم على التفوق، بداعي أن “النجاح لا يتحقق إلا بتحصيل علمي جيد”.
وأكمل حديثه بالقول “في المنتخبات السنية هدفنا الأول ليس تحقيق البطولات، وإنما صناعة لاعبين للمستقبل، وفق أسس علمية صحيحة”
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