انضم معتز هوساوي مدافع الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي مساء اليوم الاحد إلى معسكر الفريق المقام في مدينة زالتسبورج النمساوية بعد أن غادر المعسكر قبل أربعة أيام بسبب وفاة شقيقه الأكبر.
وعلى الصعيد الميداني عاود الفريق تدريباته الاعتيادية على فترتين صباحية ومسائية، تحت إشراف الأوكراني سيرجي ريبروف المدير الفني للفريق، وركز المدرب في التدريبات الصباحية والمسائية على الجوانب البدنية واللياقية.وفق “الرياضية”.
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