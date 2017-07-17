قال حارس مرمى نادي الأهلي السابق عبدالهادي حداد، إن قرار السماح للأندية المحلية بالتعاقد مع حراس مرمى أجانب سيكون مفيداًللأندية لكنه سيكون كارثياً على المنتخب والكرة السعودية، معترفاً في الوقت نفسه بندرة الحراس السعوديين المميزين.
وأوضح حداد في حوار صحفي وفقاً لموقع “كورة”، أن الأندية عندما اعتمدت على لاعبين أجانب في خط الهجوم أصبحنا لا نرى لاعبين سعوديين كثيرين في مركز رأس الحربة، مشيراً إلى أن حراسة المرمى بها لاعب واحد فقط وإذا تكرر الأمر معها فربما لا نجد حارساً مميزاً للأخضر بعد 4 سنوات.
واعترف حارس الأهلي السابق بوجود ندرة في الحراس السعوديين المميزين وهو ما جعل الأندية تتسابق في التعاقد مع الحراس الأجانب، مطالباً الاتحاد السعودي بالاهتمام بمركز حراسة المرمى لأنه أساس الفريق، فإذا كان لديك حارس ودفاع جيدون سيتفرغ خط الوسط لمهامه ويسجل المهاجمون الأهداف.
وعن رأيه في الحارسين المصري عصام الحضري والعماني علي الحبسي والتخوفات منهما لتقدمهما في العمر، أكد حداد أن الخبرة هي أساس حراسة المرمى وكلما زاد عمر الحارس كان مستواه أفضل، معبراً عن ثقته في أن يقدم الحارسان مستويات جيدة مع ناديي الهلال والتعاون في الموسم المقبل.
وأشار إلى أنه يرى أن ياسر المسيليم، حارس مرمى الأهلي، هو الأفضل حالياً بين الحراس السعوديين، ويرى عصام الحضري هو الأفضل عربياً، أما على الصعيد العالمي فاختار الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون.
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