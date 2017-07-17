قالت الموقوفة التي أمر النائب العام أخيراً بالإفراج عنها، إن إطلاق سراحها جاء بعد توجيه من النائب العام بالإفراج بكفالة عن سجينات ما زالت قضاياهن في مرحلة الضبط، ولم تتوافر الأدلة الكافية لسجنهن.
وأعربت المواطنة عن شكرها للنائب العام، وأكدت بحسب صحيفة “مكة” أن هذا الإجراء أسعد الكثير من النساء، ويدل على الحفاظ على الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
ومضت قائلةً: “نحن كمواطنات نعرب عن ثقتنا التامة بالحصول على حقنا، حيث إن ولاة أمرنا حافظوا على حرية المواطنين وعدم المساس بهم دون مسوغ شرعي”.
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