ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيم مصري قام بابتزاز مواطنة وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة أنه في إطار التعاون المشترك مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد ورد بلاغ من مواطنة يفيد بقيام أحد الأشخاص بابتزازها وتهديدها بنشر صورها.
وأضاف أنه وبعد التحقق من صحة البلاغ قامت دوريات الضبط الإداري بشرطة المنطقة بجملة من الإجراءات البحثية، أسفرت عن تحديد هوية الشخص وضبطه، وهو مصري في العقد الثالث من العمر، بعد مقاومة شديده منه ومحاولته الفرار، كما ضبط بحوزته على أجهزة الإتصال المستخدمة.
وأبان أنه تم إيقاف الجاني وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية حسب الاختصاص لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه.وفق “أخبار 24”.
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