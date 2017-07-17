نفى صندوق التنمية العقارية استبعاد أي مواطن من برنامج التمويل المدعوم، أو وضع أي تصنيفات جديدة للمستفيدين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الصندوق حمود العصيمي إن مجلس إدارة الصندوق هو الجهة التي أقرت برنامج التمويل المدعوم، وهي صاحبة القرار بإجراء أي تعديلات عليه.
وأضاف العصيمي وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أنه بإمكان أي مواطن تمت الموافقة على طلبه الحصول على دعم مركز خدمة المستفيدين لضمان تسلم التمويل المخصص له، حيث سيتم منحه مهلة سنتين في حال كانت عليه أي التزامات.
وكانت إحدى الصحف المحلية قد نقلت عن المشرف العام على الصندوق خالد العمودي بأن الصندوق يعتزم إجراء تصنيف جديد للمستفيدين بهدف استبعاد المتعثرين بالاعتماد على بيانات الشركة السعودية للتصنيف الائتماني “سمة”، وأن الصندوق استحدث مركزا لدعم مستفيدي التمويل المدعوم بسبب ضعف التنسيق بين الأفراد وقطاع التمويل.
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