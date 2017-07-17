قضت المحكمة الجزائية في تبوك بالسجن لمدة 6 أشهر والجلد 60 جلدة بحق الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو قبل 3 أشهر، وهو ينزع نقاب فتاة من أحد الأسواق.
وقرر القاضي، وفقاً لـ “عكاظ”، أن يجلد الشاب على دفعتين، الأولى في موقع الحادثة والأخرى في مكان ثانٍ، فيما أوضح في صك الحكم أنه ثبت لديه إدانة المدعى عليه بإيذاء فتيات وسحب عباءة إحداهن، وتبعاً لذلك تم تعزيره بالتحرش.
وأشار القاضي إلى أن المدة التي قضاها الشاب في السجن خلال فترة النظر في القضية ستحسب من مدة الـ 6 أشهر، على أن يكون الإيقاف أثناء وقت الإجازة الدراسية كونه طالباً جامعياً.
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