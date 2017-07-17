ذكرت مصادر أن النيابة العامة أمرت أمس (الأحد) بالإفراج عن 9 من نزيلات دار رعاية الفتيات بمكة المكرمة على خلفية إيداعهن السجن؛ بسبب إثارتهن للشغب داخل الدار، لافتةً إلى أن الفتيات رفضن الخروج من السجن؛ بسبب اعتراضهن على طريقة معاملتهن.
وبّينت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن الفتيات رفضن العودة للدار مرة أخرى، مبديات رغبتهن في البقاء داخل السجن؛ بسبب ما وصفتهن بـ”سوء معاملتهن”، مشيرةً إلى أن النيابة العامة طلبت من الدار الرجوع إلى تسجيل كاميرات المراقبة وإعادة التحقيق في الواقعة وكشف الحقائق كاملة.
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