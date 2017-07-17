حذر مختصون في مجال مكافحة الحشرات والقوارض من ظهور وانتشار 7 أنواع من الحشرات خلال فصل الصيف، داعين الأهالي إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة في ظل ارتفاع درجات الحرارة بأنحاء المملكة للحد من انتشارها؛ بسبب خطورتها على الصحة العامة.
وبيّن المختصون وفقاً لـ”الوطن”، أن فصل الصيف يكون بيئة مناسبة لانتشار بق الفراش والذباب والصراصير والنمل والفئران والعقارب والوزغ، مشددين على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة وتهوية الأماكن السكنية وأخذ احتياطات الوقاية المناسبة حال ملاحظة ظهور تلك الحشرات والقوارض.
ولفتوا إلى أن أكثر الحشرات انتشاراً في فصل الصيف هي حشرة بق الفراش يليها الزواحف كالنمل والوزغ والصراصير، مطالبين أصحاب المنازل بالمسارعة في رش بيوتهم بالمبيدات المخصصة للحشرات والقوارض حال ظهورها وعدم العودة إلى المنزل إلا بعد مرور 3 ساعات؛ تجنباً لحدوث أي ضرر أو حساسية صدرية.
وحث المختصون سكان المنازل على تنظيفها دورياً وإغلاق فتحات البلاعات لتجنب نقلها عبر أنابيب الصرف الصحي، وتهوية الغرف يومياً، مع تعريض الأسرّة والفرش لأشعة الشمس، وعدم ترك وجبات الطعام مفتوحة داخل المطبخ أو خارجه وحفظها في الثلاجة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأدوات الحافظة للنفايات والأوساخ والتخلص منها يومياً.
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