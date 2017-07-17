تمكن رجال الجمارك بمطار الملك خالد الدولي، من ضبط 7 مضيفات بشركة الخطوط السعودية؛ لمحاولتهن تهريب وإدخال كميات كبيرة من الدخان إلى داخل المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك عيسى العيسى وفقاً لـ”المدينة”، أن المضيفات السبع كن قادمات على رحلة الخطوط السعودية القادمة من مدينة جاكرتا، وعثر بحوزتهن على ٧٦ كرزاً من الدخان، مشيراً إلى أن الكثير من الركاب في الفترة الأخيرة كانوا يحضرون كميات متفاوتة من السجائر بعد تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته.
ولفت العيسى إلى أنه جرى حجز كميات الدخان لاستكمال الإجراءات النظامية، فيما طالب المتحدث الرسمي للخطوط السعودية عبدالرحمن الطيب بمهلة للتأكد من تفاصيل الواقعة والرد عليها.
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