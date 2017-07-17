أظهر مقطع فيديو شاباً يقود دراجة نارية على طريق الحرمين بجدة بتهورٍ شديد؛ حيث نفذ استعراضاً خطيراً عرّض به حياته وحياة آخرين للخطر.
وبيّن المقطع الشاب وهو يقود دراجته بالسير على العجلة الخلفية بسرعة عالية وسط السيارات، لينال إعجاب زملائه الذين انشغل عدد منهم في الاستعراض بدرجاتهم النارية أيضاً بتنفيذ حركات أخرى.
وعبّر متداولو الفيديو عن غضبهم من تصرف الشاب وزملائه، مطالبين بسرعة ضبطهم ومعاقبتهم على تلك التصرفات؛ حفاظاً على أرواح مرتادي الطرق.وفق “أخبار 24”.
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