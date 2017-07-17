أعلن الأمير الوليد بن طلال تكفله بتكاليف انتقال حارس المنتخب العماني علي الحبسي من ناديه الإنجليزي ريدينق، إلى نادي الهلال، استجابة لمطالب الجماهير.
وكتب الوليد على حسابه بـ “تويتر”: “جمهور الهلال يطالب بأن يكون علي الحبسي هلالي، لذا أتكفل بإنتقال حارس منتخب سلطنة عمان الشقيقة علي الحبسي لفريق الهلال”.
وكان الحارس العُماني علي الحبسي، وصل أمس إلى الرياض لتوقيع عقده الرسمي مع النادي، قبل المُغادرة إلى معسكر النمسا الإعدادي، وأكد في تصريح له أنه سعيد بالانضمام إلى نادي الهلال، متمنياً أن تكون تجربته مميزة مع النادي.وفق “أخبار 24”.
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