ذكرت مصادر أن النيابة العامة أصدرت أمس (الأحد) أمراً بحبس جميع المتهمين في حادثة تبادل إطلاق النار في العاصمة الرياض، لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها بالقضية.
وأضافت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن النيابة أولت اهتماماً كبيراً بالقضية منذ تسلمها من شرطة منطقة الرياض، خاصةً مع صدور توجيهات من النائب العام الشيخ سعود المعجب بإنهاء جميع القضايا دون تأخير.
وكانت شرطة منطقة الرياض قد أعلنت في وقتٍ سابق عن القبض على جميع المُتهمين الذين ظهروا في مقطع فیديو تم تداوله وهم يتبادلون إطلاق الأعيرة النارية بكثافة بالقرب من أحد المنازل غرب العاصمة الرياض.
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