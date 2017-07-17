أكدت هيئة الاتصالات على حق العملاء المشتركين مع مقدمي الخدمة في إلغاء الخدمات المقدمة منها، في حال رغبتهم في ذلك، مبينة عددًا من حقوق العملاء.
وأوضحت الهيئة أنه ليس من حق الشركة مقدمة الخدمة إلزام المشترك بالاستمرار في سداد قيمة خدمة من خدماتها، حال رغبته في إلغائها، أو رغبته في نقل الرقم لمشغل آخر قبل نهاية الحد الأدنى للعقد.
وأضافت أن هذا الحق لا يخل بحق الشركات مقدمة الخدمة في مطالبة العملاء بالمبالغ المالية التي قد تُفرض في حال طلب العميل إلغاء الخدمة قبل نهاية مدة العقد.
وبينت الهيئة عددًا آخر من حقوق العملاء، مثل حق العميل في استجابة الشركة لطلب الإلغاء، وعدم طلب مقدم الخدمة منه زيارة مكتبها للإلغاء إلا إذا كان إلغاءً نهائيًا لكامل الخدمة الهاتفية الأساسية، وعدم تحصيل رسوم على الخدمة الملغاة اعتبارًا من تقديم طلب الإلغاء.وفق “أخبار 24”.
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