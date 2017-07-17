اشتكى مهندس ميكانيكي من تعنت الجهات والشركات في مسألة تعيينه وتوفير وظيفة له؛ بسبب معاناته من إعاقة حركية، لافتاً إلى أنه يواصل البحث عن وظيفة منذ أكثر من عام دون جدوى.
وبيّن المهندس عبدالعزيز القحطاني وفقاً لـ”اليوم”، أنه تعرض لحادث سير سبّب له إعاقة حركية خلال دراسته بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، موضحاً أن الأمر لم يمنعه من استكمال الدراسة والحصول على شهادة البكالوريوس بتخصص الهندسة الميكانيكية.
وأضاف القحطاني أنه رغم أهمية تخصصه ووجود حاجة مجتمعية وعملية له إلا أن طلبه الوظيفي قوبل بالرفض من معظم الشركات؛ بسبب إعاقته الحركية، ووصل الأمر إلى رفض مسئولي التوظيف في الشركات مقابلته، مشيراً إلى أن ذلك دفعه إلى البحث عن عمل إداري لكنه فوجئ بالرفض أيضاً.
وطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمسئولين في الجهات والشركات بالنظر في توظيف المعاقين حركياً، مشدداً على كفاءة هؤلاء في النجاح ببيئة العمل وتحقيق أفضل مستويات مهنية تفيد المجتمع والمؤسسات.
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