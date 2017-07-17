انطلق 8 من مسلمي بريطانيا من العاصمة لندن متجهين إلى مكة المكرمة، على دراجاتهم، لأداء فريضة الحج، آملين أن يصلوا في الوقت المناسب لأداء الفريضة.
وسيقطع الدرّاجون الرحلة في 6 أسابيع، يعبرون خلالها 6 دول هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا واليونان ومصر، ليقطعوا مسافة تبلغ 2000 ميل.
يُذكر أن الرحلة إلى المملكة كانت ستمر عبر تركيا وسوريا والأردن ثم المملكة، إلا أنها تغيرت قليلاً لأسباب أمنية، حيث سيتوقف الدرّاجون في اليونان، ثم مصر قبل السفر إلى مكة المكرمة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج