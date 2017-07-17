قرر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي تعيين 4 أعضاء جدد في مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالأحساء، بينهم سيدتان لأول مرة في تاريخ مجلس الغرفة.
ويقضي القرار الوزاري الذي صدر اليوم (الأحد) بإعادة تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في الأحساء للدورة القادمة ولمدة أربع سنوات مقبلة (1438 – 1442هـ).
وتضمن القرار تعيين كل من أحمد راشد سعد الراشد، وعبداللطيف بن محمد عبداللطيف العرفج، ولطيفة بنت عبدالله صالح العفالق، وإلهام بنت عبدالله علي اليوسف أعضاء جددا.
ووفقا للقرار الوزاري سينضم الأعضاء المعينون إلى من فازوا في الانتخابات، وهم من فئة التجار: خالد سعود الصالح، وفهد محمد بوخمسين، وعبدالعزيز صالح الموسى، ويوسف علي الطريفي، ومن فئة الصناع: عماد مهدي الغدير، ومحمد عبدالرحمن العفالق، ولؤي علي الصالح، ومشاري عبدالمحسن الجبر.وفق “أخبار 24”.
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