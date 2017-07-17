قال سعودي إن الخطوط الجوية الأمريكية قدمت له هدية ثمينة، وذلك بعد اكتشافه ثغرة أمنية على موقع الشركة الإلكتروني.
وكتب محمد الدهيمي، الذي يصف نفسه بـ “مختبر اختراق”، على حسابه بتويتر: “الحمدلله. اكتشفت ثغرة في الخطوط الإمريكية وأعطوني 50 ألف ميل هدية ;)”.
وضمّن الدهيمي صورة للرسالة التي أرسلتها له الخطوط الجوية الأمريكية، عبر برنامج bug bounty الذي تخصصه الشركات الكبرى لتمكين الباحثين في أمن المعلومات من اكتشاف الثغرات في مواقعهم، حيث كتبت له أن الشركة تشرع في إصلاح الثغرة التي أشار لها، مؤكدة أنه يستحق هدية 50 ألف ميل رحلات على طائراتها، بما أنه أول من اكتشف الثغرة.وفق “أخبار 24”.
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