طلق مجموعة من الشباب بمدينة الرياض حملة لتشجيرها، شَارَكَ فيها أكثر من 5 آلاف متطوع.
ورحب المدير العام للإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض، د. ماجد الفراج، بالفكرة، وَأَكَّد حرص الوزارة على دعم أَي فكرة تخدم البيئة والمجتمع، مُشِيرَاً إلى عِدَّة اشتراطات للتشجير تضعها الوزارة.
مِنْ جَانِبِهِ، قَالَ مسؤول العلاقات العامة بالحملة فهد العبدالعزيز: “لمسنا حاجة الناس لأهمية إِقَامَة ودعم هذه الحملة داخل مدينة الرياض”.
وأَضَافَ العبدالعزيز: “لم نتوقع هذا الدعم والتشجيع من قبل المجتمع والمسؤولين، ولدينا أكثر من 5 آلاف شخص يعملون تطوعاً في حملة التشجير، ولدينا خطة لتنفيذ الحملة والفائدة المرجوة منها”.وفق “تواصل”.
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