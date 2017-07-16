نشر الشيخ سلمان العودة مقطع فيديو يجيب فيه عن الاستفسارات المتكررة التي ترده، حول تناقص “لحيته” هو وبعض المشايخ من بني جيله تحديدا، مثل العريفي.
وطرح العودة السؤال مبتسما: “بعض الشباب يقولون وين لحيتك؟ أنت والعريفي وفلان وفلان راحت لحاكم، وين هي وين راحت؟”، ليجيب أنه لم يلمسها بالمقص بتاتا، إلا أن الفرشاة والصبغة وما سماه مازحا “عوامل التعرية” ساهمت في تناقص شعر لحيته، متسائلا: “هل من السنة أن الواحد يترك لحيته ولا يتعرض لها أبدا مثلما هو شائع في مجتمعنا وعند عوامنا وبعض علمائنا؟”.
واستطرد العودة ساردا الأدلة وأقاويل العلماء في مسألة تخفيف شعر اللحية، التي تشير إلى أن كثيرا من الآراء والمأثورات تحث على تخفيفها، ولا ترى عوارا في ذلك.وفق “أخبار 24”.
أين لحية سلمان العودة ؟
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— سلمان العودة (@salman_alodah) ١٦ يوليو، ٢٠١٧
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