نفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات صحة الحديث المتداول، حول الطلب من المراجعين لقسم النساء والولادة التوقيع على تعهد بعدم تحميل المستشفى مسؤولية ما قد يتعرض له المولود بداخلها.
وقالت “صحة القريات” إن الحديث الذي تم تداوله من أحد الحسابات بموقع “تويتر” بهذا الصدد غير صحيح، مؤكدة أن المستشفى مسؤول عن جميع الإجراءات الطبية التي يقوم بها.
وطلبت ممن قام بنشر هذا الخبر التواصل معها وتزويدها بأسماء وأرقام المرضى الذين طُلب منهم التوقيع على التعهد المزعوم، حتى يتسنى لها التحقق من الأمر وتحديد الموظفين المسؤولين عن ذلك.
وأبانت أنه في حال ثبوت حدوث هذا الإجراء؛ فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية، ومحاسبة أي موظف تجاوز اختصاصه، أو أدلى بأي تصريح غير مسؤول.
وأكدت “صحة القريات” أنه إذ تأكد عدم صحة هذه الادعاءات؛ فإنها ستعمل على ملاحقة كل من قصد إثارة الذعر بين أهالي القريات أو سعى إلى نشر أي إشاعات.وفق “أخبار 24”.
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